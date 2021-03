Fabrizio De André e Ivano Fossati: quando due penne genovesi si incontrano (Di domenica 21 marzo 2021) “Anime Salve” uscì il 19 settembre 1996. Questo album, per l’esattezza il tredicesimo di Fabrizio De André, si rivelò essere l’ultimo della sua carriera artistica. Il capolavoro del cantautore genovese venne realizzato insieme ad un altro artista ligure. Stiamo parlando di Ivano Fossati, compositore e cantante molto vicino alla cultura della Genova di allora, proprio come De André. “Anime Salve” sancisce il loro sodalizio musicale: se Ivano Fossati si occupò quasi interamente della musica, le parole dei testi spettarono al collega concittadino. Questo album ebbe un successo straordinario sia per conto della critica musicale, sia per quanto riguarda i fan del cantautore. In breve tempo “Anime Salve” ottenne la certificazione di triplo disco di platino in Italia. Una ... Leggi su velvetmag (Di domenica 21 marzo 2021) “Anime Salve” uscì il 19 settembre 1996. Questo album, per l’esattezza il tredicesimo diDe, si rivelò essere l’ultimo della sua carriera artistica. Il capolavoro del cantautore genovese venne realizzato insieme ad un altro artista ligure. Stiamo parlando di, compositore e cantante molto vicino alla cultura della Genova di allora, proprio come De. “Anime Salve” sancisce il loro sodalizio musicale: sesi occupò quasi interamente della musica, le parole dei testi spettarono al collega concittadino. Questo album ebbe un successo straordinario sia per conto della critica musicale, sia per quanto riguarda i fan del cantautore. In breve tempo “Anime Salve” ottenne la certificazione di triplo disco di platino in Italia. Una ...

L_endouceur : RT @sergiodesiena: L'amore è un potere che non può avere padroni e nessuno può essere dominato... con l'amore non si sopravvivere, si vive.… - anna_der : RT @PasqualeTotaro: Primavera non bussa, lei entra sicura Come il fumo lei penetra in ogni fessura Ha le labbra di carne, i capelli di gr… - lightmoon972 : RT @sergiodesiena: L'amore è un potere che non può avere padroni e nessuno può essere dominato... con l'amore non si sopravvivere, si vive.… - Motsroses1 : RT @sergiodesiena: L'amore è un potere che non può avere padroni e nessuno può essere dominato... con l'amore non si sopravvivere, si vive.… - Dida_ti : RT @PasqualeTotaro: Primavera non bussa, lei entra sicura Come il fumo lei penetra in ogni fessura Ha le labbra di carne, i capelli di gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio André Legacy Master Tapes: la collana di Sony Music Italia dedicata agli album che hanno fatto la storia della musica italiana ... Fetus di Franco Battiato, La torre di Babele di Edoardo Bennato, Lucio Dalla di Lucio Dalla, Viva l'Italia di Francesco De Gregori, Storia di un impiegato di Fabrizio De André, Lilly di Antonello ...

Luca Marinelli: carriera, ruoli e film più famosi Il grande pubblico lo ha amato nei panni del folle villain con un look invidiabile di Lo Chiamavano Jeeg Robot , e la sua interpretazione nei panni di Fabrizio De Andrè nel film Principe Libero di ...

Arbore: «“L’altra domenica” ruppe gli schemi. Le Br chiamavano ma trovavano le linee occupate» Corriere della Sera ... Fetus di Franco Battiato, La torre di Babele di Edoardo Bennato, Lucio Dalla di Lucio Dalla, Viva l'Italia di Francesco De Gregori, Storia di un impiegato diDe, Lilly di Antonello ...Il grande pubblico lo ha amato nei panni del folle villain con un look invidiabile di Lo Chiamavano Jeeg Robot , e la sua interpretazione nei panni diDe Andrè nel film Principe Libero di ...