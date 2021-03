Capello | «A Coverciano dovrebbero invitare Klopp e Mourinho e tornare alla tecnica di base» 

(Di domenica 21 marzo 2021) Il Corriere dello Sport intervista Fabio. La semplicità, dice, è ladi tutto. Invece il calcio spesso la dimentica. «La semplicità è ladi tutto, anche nell’arte, le cose più complicate, i capolavori, riescono solo se la partenza è la semplicità. Indro Montanelli scriveva in un italiano semplice e arrivava a tutti. Oggi vedo tanti allenatori che fanno l’impossibile per complicarsi l’esistenza. Possesso pinsistito e vuoto, costruzione dal basso, centrocampisti che non appena riconquistano il pallone lo giocano lateralmente oppure all’indietro. Oltresemplicità, abbiamo perso, rinnegandole, le nostre tradizioni, la nostra storia». Dovrebbe far riflettere il fatto che, nei quarti di Champions, ci sono quattro tecnici tedeschi. Aviene chiesto se ciò ...

In Italia, dopo il fallimento dell'Europeo del 96,e Tosatti dissero che dovevamo tornare ... La formazione deve partire da lì,deve tornare ad essere quella che era. Allevare, far ...In Italia, dopo il fallimento dell'Europeo del 96,e Tosatti dissero che dovevamo tornare ... La formazione deve partire da lì,deve tornare ad essere quella che era. Allevare, far ...Daniele De Rossi è entrato a far parte dello staff della Nazionale italiana, diventando uno dei collaboratori dello staff del CT Roberto Mancini che, dopo averlo "sfiorato" da calciatore quando allena ...Nel 1992, Carletto Ancelotti, dopo aver finito di essere un giocatoter, ha raggiunto in Nazionale un certo Arrigo Sacchi, dopo averlo avuto come allenatore e maestro al Milan. La stessa ...