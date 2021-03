Benno Neumair e la confessione sul litigio del 4 gennaio (Di domenica 21 marzo 2021) Nella puntata di Quarto Grado è stata riportata la confessione di Benno Neumair, il 30enne che il giorno 4 gennaio ha ucciso i suoi genitori e gettato i loro corpi nell’Adige. Benno ha spiegato per filo e per segno cosa è successo quel pomeriggio, dando una lucida ricostruzione dettagliata dell’ultima discussione col padre. Il giovane ha detto che da tempo i litigi in casa si erano fatti sempre più frequenti, e che riguardavano principalmente motivi economici. “Mio padre mi diceva che ero un fallito”. Poi racconta che: “Ai miei genitori davo 350 euro di affitto da quando sono tornato a Bolzano. Mio padre voleva che prendessi l’appartamento di sotto, altrimenti mi avrebbe chiesto 700 euro a partire da gennaio, ovvero un terzo dell’affitto perché siamo tre adulti. Io avevo ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 21 marzo 2021) Nella puntata di Quarto Grado è stata riportata ladi, il 30enne che il giorno 4ha ucciso i suoi genitori e gettato i loro corpi nell’Adige.ha spiegato per filo e per segno cosa è successo quel pomeriggio, dando una lucida ricostruzione dettagliata dell’ultima discussione col padre. Il giovane ha detto che da tempo i litigi in casa si erano fatti sempre più frequenti, e che riguardavano principalmente motivi economici. “Mio padre mi diceva che ero un fallito”. Poi racconta che: “Ai miei genitori davo 350 euro di affitto da quando sono tornato a Bolzano. Mio padre voleva che prendessi l’appartamento di sotto, altrimenti mi avrebbe chiesto 700 euro a partire da, ovvero un terzo dell’affitto perché siamo tre adulti. Io avevo ...

