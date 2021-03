Allegri: “Vado a Napoli o Roma? Non so nulla. Il calcio italiano deve rimboccarsi le maniche” (Di lunedì 22 marzo 2021) L’ex allenatore di Milan e Juve, Massimiliano Allegri, ospite a Sky Sport a “il Club” ha parlato del calcio italiano e di tante curiosità a 360°. Queste le sue parole: “Vado a Roma o Napoli? Non so ancora niente. Mi fa piacere essere qui, fare una chiacchierata. È un po’ che non chiacchiero. Ho visto poche partite, quando non alleno ne vedo poche, non mi diverto. Ora ne ho viste per cercare di capire le sostituzioni, ma non ne indovinavo una. Ho visto Tottenham-Bayern l’anno scorso e il Bayern mi fece una buona impressione. Ho fatto delle riflessioni, penso che per il calcio italiano dobbiamo rimboccarci tutte le maniche. Credo che le eliminazioni delle italiane debbano farci riflettere. Spesso si parlava di me in contrapposizione ai ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 marzo 2021) L’ex allenatore di Milan e Juve, Massimiliano, ospite a Sky Sport a “il Club” ha parlato dele di tante curiosità a 360°. Queste le sue parole: “? Non so ancora niente. Mi fa piacere essere qui, fare una chiacchierata. È un po’ che non chiacchiero. Ho visto poche partite, quando non alleno ne vedo poche, non mi diverto. Ora ne ho viste per cercare di capire le sostituzioni, ma non ne indovinavo una. Ho visto Tottenham-Bayern l’anno scorso e il Bayern mi fece una buona impressione. Ho fatto delle riflessioni, penso che per ildobbiamo rimboccarci tutte le. Credo che le eliminazioni delle italiane debbano farci riflettere. Spesso si parlava di me in contrapposizione ai ...

