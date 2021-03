Alleanza M5s-Pd, Orlando: “Nessuno la mette in dubbio, ma serve un’evoluzione. A partire dal fisco”. Patuanelli: “Nessun asse con Lega” (Di domenica 21 marzo 2021) E l’Alleanza M5s-Pd che fine ha fatto? L’Alleanza per lo sviluppo sostenibile come lo chiamò l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte in uscita da Palazzo Chigi, fisicamente e metaforicamente perché si sistemò con un tavolino basculante in piazza Colonna e perché Mario Draghi stava concludendo le sue consultazioni. Al momento la situazione è come minimo congelata, in attesa. Da una parte Conte deve ancora dire come vorrà trasformare i Cinquestelle, dall’altra il terremoto che ha portato Nicola Zingaretti a dimettersi ed Enrico Letta a succedergli ha cambiato qualche carta in tavola. Conte e Letta hanno promesso di parlarsi, ma l’incognita – alla vigilia – resta quanto larga immaginano la coalizione avversaria del centrodestra. Al momento, e non serve un grande sforzo di fantasia per immaginarlo, l’unico a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) E l’M5s-Pd che fine ha fatto? L’per lo sviluppo sostenibile come lo chiamò l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte in uscita da Palazzo Chigi, fisicamente e metaforicamente perché si sistemò con un tavolino basculante in piazza Colonna e perché Mario Draghi stava concludendo le sue consultazioni. Al momento la situazione è come minimo congelata, in attesa. Da una parte Conte deve ancora dire come vorrà trasformare i Cinquestelle, dall’altra il terremoto che ha portato Nicola Zingaretti a dirsi ed Enrico Letta a succedergli ha cambiato qualche carta in tavola. Conte e Letta hanno promesso di parlarsi, ma l’incognita – alla vigilia – resta quanto larga immaginano la coalizione avversaria del centrodestra. Al momento, e nonun grande sforzo di fantasia per immaginarlo, l’unico a ...

