Aggressione omofoba a Roma: picchiati due ragazzi perché si erano dati un bacio (Di domenica 21 marzo 2021) Una brutta storia che è stata resa pubblica solo a distanza di tempo. È avvenuta lo scorso 26 febbraio 2021, a Roma, l'ennesima Aggressione omofoba: questa volta a pagarne le conseguenze sono due ... Leggi su globalist (Di domenica 21 marzo 2021) Una brutta storia che è stata resa pubblica solo a distanza di tempo. È avvenuta lo scorso 26 febbraio 2021, a, l'ennesima: questa volta a pagarne le conseguenze sono due ...

Advertising

nonlosoioboh : RT @alien_sick: sta girando un video qui su twitter di un aggressione omofoba che mi ha spezzato letteralmente il cuore, non capisco verame… - Gemma17884743 : RT @magazine_italia: Roma,aggressione omofoba in metropolitana .Due ragazzi si stavano baciando e un omofobo li aggredisce in maniera assur… - Stefano_M_D : RT @magazine_italia: Roma,aggressione omofoba in metropolitana .Due ragazzi si stavano baciando e un omofobo li aggredisce in maniera assur… - FondaliMarini_ : RT @cmqpiena: L’ennesimo video dell’ennesima aggressione omofoba avvenuta in una stazione di Roma l’ho visto con la consueta morte nel cuor… - BHXG90bis : RT @magazine_italia: Roma,aggressione omofoba in metropolitana .Due ragazzi si stavano baciando e un omofobo li aggredisce in maniera assur… -