Traffico Roma del 20-03-2021 ore 19 | 30

(Di sabato 20 marzo 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazionescarso come per gran parte del pomeriggio sul grande raccordo anulare e sulle principali strade della capitale anche in virtù degli spostamenti regolati dalle norme previste dalla zona rossa e per il fine settimana ricordiamo agli autotrasportatori che il divieto di transito per i mezzi pesanti e sospeso il camion non potranno Dunque transitare regolarmente su tutte le strade extraurbane anche domani domenica 21 marzo sono cominciati all’Euro lo ricordiamo ancora i lavori di allestimento del circuito di Formula e da questa mattina sono interdetta al transito Piazza dell’Industria viale della pittura e Viale Della Letteratura è per agevolare chi deve raggiungere le zone centrali della città fino al 6 aprile i varchi delle ZTL sia diurne che notturne rimangono spenti accesso libero Dunque ...