Torino, No Mask e No Vax in centinaia uniti in protesta in piazza Castello al grido di: “Giustizia libertà respirare verità” (Di sabato 20 marzo 2021) Un centinaio di persone si sono date appuntamento sabato pomeriggio in piazza Castello a Torino per una manifestazione non autorizzata di No Mask e No Vax. “Giustizia libertà respirare verità”, è stato lo slogan scelto dai manifestanti per l’iniziativa Revolution Day e World Wide Demo Torino 2021. Che si è chiusa con una trentina di persone sanzionate dalle forze dell’ordine: 18 perché senza mascherina e 12 perché arrivate da altri Comuni e che quindi hanno violato le norme imposte dalla zona rossa. Il raduno è nato da un tam tam sui social. In piazza volti dell’estrema destra, ma anche alcuni anarchici, oltre a un candidato sindaco. Ugo Mattei, della lista Futura per i beni comuni, vicino all’ex vicesindaco e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Un centinaio di persone si sono date appuntamento sabato pomeriggio inper una manifestazione non autorizzata di Noe No Vax. “”, è stato lo slogan scelto dai manifestanti per l’iniziativa Revolution Day e World Wide Demo2021. Che si è chiusa con una trentina di persone sanzionate dalle forze dell’ordine: 18 perché senza mascherina e 12 perché arrivate da altri Comuni e che quindi hanno violato le norme imposte dalla zona rossa. Il raduno è nato da un tam tam sui social. Involti dell’estrema destra, ma anche alcuni anarchici, oltre a un candidato sindaco. Ugo Mattei, della lista Futura per i beni comuni, vicino all’ex vicesindaco e ...

