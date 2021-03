Serie B | Spal - Cittadella 1 - 0 | decide Floccari

Advertising

CalcioPillole : Serie B, l’eterno Floccari rilancia la Spal: aggancio al Cittadella - TUTTOB1 : Serie B, Spal-Cittadella 1-0: Floccari decisivo, i biancazzurri tornano al successo - sportli26181512 : SPAL-Cittadella 1-0: Una rete di Floccari al minuto 46, segnata su assist di Ranieri, ha dato un'importante vittori… - TuttoQuaNews : RT @cmdotcom: #SerieB: colpo Lecce, l'Empoli va in fuga. Venezia vola: tripletta di Aramu al Monza. La Spal rientra in zona playoff https:/… - TuttoSalerno : Serie B, vittoria di misura della Spal: la nuova classifica -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Spal

FERRARA - Comincia bene l'avventura di Massimo Rastelli sulla panchina delladopo la vittoria 1 - 0 sul Cittadella firmata Floccari in avvio di ripresa. Con questo successo gli estensi agganciano proprio i veneti al 6° posto con 45 ...... sabato 20 marzo 2021, sarà un intrigante posticipo in zona playoff per la trentesima giornata del campionato diB . La diretta diCittadella diventa ancora più stuzzicante dopo l'esito ...Alle 18 la nuova Spal di Rastelli sconfigge 1-0 il Cittadella grazie a Floccari e torna in zona playoff. Domani Reggina-Chievo e Salernitana-Brescia.Una rete di Floccari al minuto 46, segnata su assist di Ranieri, ha dato un'importante vittoria alla SPAL. Finisce 1-0 la sfida contro il Cittadella,.