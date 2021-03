Scossa magnitudo 7 a nord-est di Tokyo, allerta tsunami (Di sabato 20 marzo 2021) Forte terremoto di magnitudo 7 e allerta tsunami in Giappone . La Scossa è stata registrato nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo, alle 18.09 ora locale (le 10.09 in Italia). La Scossa ha avuto... Leggi su feedpress.me (Di sabato 20 marzo 2021) Forte terremoto di7 ein Giappone . Laè stata registrato nella regione del Tohoku, aest di, alle 18.09 ora locale (le 10.09 in Italia). Laha avuto...

