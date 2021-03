“Pessimo inizio”. Letta attacca Salvini, il leghista lo annichilisce: “Enrico, stai sereno” (Di sabato 20 marzo 2021) Il duello è finito per ko alla prima ripresa. Attacco di Enrico Letta, in cerca di gloria agli occhi del suo Pd, dei grillini e delle sardine varie, gancio al mento di Matteo Salvini, con il neosegretario dei Dem annichilito. “Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati). “Pessimo inizio di Salvini”, aveva twittato in mattinata Letta, in riferimento alla trattativa nella maggioranza sul condono fiscale, nel corso della quale la Lega aveva puntato i piedi e il Pd, come al solito, non aveva toccato palla. “Enrico, stai sereno”, era stata la raggelante risposta di Salvini, in ricordo della memorabile risposta di Matteo Renzi, che aveva ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 marzo 2021) Il duello è finito per ko alla prima ripresa. Attacco di, in cerca di gloria agli occhi del suo Pd, dei grillini e delle sardine varie, gancio al mento di Matteo, con il neosegretario dei Dem annichilito. “Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati). “di”, aveva twittato in mattinata, in riferimento alla trattativa nella maggioranza sul condono fiscale, nel corso della quale la Lega aveva puntato i piedi e il Pd, come al solito, non aveva toccato palla. “”, era stata la raggelante risposta di, in ricordo della memorabile risposta di Matteo Renzi, che aveva ...

