Origgio | lunedì scioperano addetti e driver di Amazon | “Condizioni di lavoro inaccettabili”

22 marzo niente pacchi per 24 ore: sarà il primo sciopero nazionale della filiera Amazon in Italia. Lavoratrici e lavoratori del colosso americano incroceranno le braccia per chiedere condizioni di lavoro dignitose. La protesta interesserà tutti: dai dipendenti dei magazzini e hub (compreso quello che ha sede a Origgio) con contratto nazionale di logistica. L'articolo proviene da Il Notiziario.

A partire dalle 7 di22 marzo si terranno presidi davanti alle sedi Amazon di Burago di Molgora, in Brianza, a Milano, Buccinasco, Mezzate,, Castegnato e Casirate d'Adda.22 marzo è interessata direttamente la provincia di Varese, in cui è operativa la sede diin via Buozzi . Davanti ai capannoni in zona industriale si terrà un presidio di lavoratori e ...