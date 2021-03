Napoli, favorito Mertens in attacco: spiegata la decisione di Gattuso (Di sabato 20 marzo 2021) Dries Mertens dovrebbe partire dal 1? contro la Roma: il belga al momento favorito su Osimhen per la gara dell’Olimpico di Roma Gennaro Gattuso, nella rifinitura a Castelvolturno, avrebbe sciolto i dubbi relativi al ballottaggio Mertens-Osimhen per la gara contro la Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gattuso sarebbe orientato a schierare Mertens in modo tale da controllare di più il palleggio impedendo alla Roma di dominare il gioco. Osimhen potrebbe essere impiegato nella seconda parte di gara, quando solitamente le maglie si allargano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Driesdovrebbe partire dal 1? contro la Roma: il belga al momentosu Osimhen per la gara dell’Olimpico di Roma Gennaro, nella rifinitura a Castelvolturno, avrebbe sciolto i dubbi relativi al ballottaggio-Osimhen per la gara contro la Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport,sarebbe orientato a schierarein modo tale da controllare di più il palleggio impedendo alla Roma di dominare il gioco. Osimhen potrebbe essere impiegato nella seconda parte di gara, quando solitamente le maglie si allargano. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

LAROMA24 : ?? Verso #RomaNapoli: «Peserà l'impegno di Coppa, azzurri favoriti» Questo e altro su #MassimoAscolto #AsRoma ??… - infoitsport : ‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “La Roma è tornata ieri da Kiev, il Napoli è favorito per questo…” - infoitsport : Zeman: “La Roma fa pochi punti con le big e perde con il Parma: sono segnali. Napoli favorito” - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Roma, Allegri e Sarri non sono i favoriti per la panchina: Roma, Allegr… - 100x100Napoli : #Zeman parla del #Napoli in occasione della gara contro la #Roma di domani. -