Milano-Sanremo 2021: trionfa il belga Stuyven (Di sabato 20 marzo 2021) Parla ancora belga la Milano-Sanremo 2021. La 112esima edizione della classicissima è stata vinta da Stuyven che succede cosi al connazionale Van Aert, trionfatote della scorsa stagione. Il corridore della Tek-Segafredo ha preceduto sul traguardo Ewan e Van Aert. Il primo degli italiani è Colbrelli, giunto ottavo. Milano-Sanremo 2021: cosa è successo? Dopo mezz’ora dalla partenza un gruppo di corridori stacca il gruppo mantenendo il vantaggio fino nei pressi di Pavia, dove viene ripreso dal plotone. Ad un’ora circa dal traguardo, i primi fuggitivi iniziano a cedere e il gruppo si ricompatta. Nei pressi della salita della Cipressa tutti i corridori rimangono appaiati e si capisce che sarà il Poggio, il crocevia decisivo. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Parla ancorala. La 112esima edizione della classicissima è stata vinta dache succede cosi al connazionale Van Aert,tote della scorsa stagione. Il corridore della Tek-Segafredo ha preceduto sul traguardo Ewan e Van Aert. Il primo degli italiani è Colbrelli, giunto ottavo.: cosa è successo? Dopo mezz’ora dalla partenza un gruppo di corridori stacca il gruppo mantenendo il vantaggio fino nei pressi di Pavia, dove viene ripreso dal plotone. Ad un’ora circa dal traguardo, i primi fuggitivi iniziano a cedere e il gruppo si ricompatta. Nei pressi della salita della Cipressa tutti i corridori rimangono appaiati e si capisce che sarà il Poggio, il crocevia decisivo. ...

Advertising

BORAhansgrohe : ???? #MSR La Primavera ?? ?? Milano ?? Sanremo ?? 299 km ?? 6 - giroditalia : ??8 corridori in testa. 80 km al termine. Segui la diretta della @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 qui ??… - JumboVismaRoad : ???? #MilanoSanremo Buongiorno ???????? Photo @Milano_Sanremo - LiveAruota : Milano-Sanremo condizionata dal vento a favore. Selezione difficile, tatticismi e decisioni da prendere in frazioni… - TMW_radio : @cyclingpro ?? Non avevamo italiani per poter vincere questa corsa. La Sanremo oggi esprimeva valori che il nostro m… -