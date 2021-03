LIVE Pesaro-Virtus Bologna 8-9, Serie A basket in DIRETTA: +1 Segafredo a metà primo quarto (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STOPPATA di Hunter che arriva da dietro e spazza via la palla dalle mani di Zanotti, rimessa Pesaro. 8-11 Penetrazione di Belinelli che si appoggia al tabellone. 8-9 1/2 Gamble, 3-3 i falli, 5’00” da giocare nel primo quarto. Viaggio in lunetta per Julian Gamble. 8-8 Weems si appoggia al tabellone da centro area sull’assist di Tessitori. 5’23” sul cronometro del periodo. 8-6 TRIPLA di Matteo Tambone. 5-6 2/2 Tessitori. Adesso invece è Zanotti a commettere fallo su Tessitori, primi due tiri liberi della partita anche per Bologna. 5-4 1/2 Zanotti. Fallo di Weems che manda Zanotti in lunetta. Il 35 fallisce il libero aggiuntivo, 7’08” al termine del primo quarto. 4-4 FILIPOVITY! L’ungherese segna dopo il ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTOPPATA di Hunter che arriva da dietro e spazza via la palla dalle mani di Zanotti, rimessa. 8-11 Penetrazione di Belinelli che si appoggia al tabellone. 8-9 1/2 Gamble, 3-3 i falli, 5’00” da giocare nel. Viaggio in lunetta per Julian Gamble. 8-8 Weems si appoggia al tabellone da centro area sull’assist di Tessitori. 5’23” sul cronometro del periodo. 8-6 TRIPLA di Matteo Tambone. 5-6 2/2 Tessitori. Adesso invece è Zanotti a commettere fallo su Tessitori, primi due tiri liberi della partita anche per. 5-4 1/2 Zanotti. Fallo di Weems che manda Zanotti in lunetta. Il 35 fallisce il libero aggiuntivo, 7’08” al termine del. 4-4 FILIPOVITY! L’ungherese segna dopo il ...

PaoloDiDomizio : #Virtus Siamo LIVE da Pesaro - We_Pesaro : RT @zazoomblog: LIVE – Pesaro-Virtus Bologna Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Virtus #Bologna #Serie - zazoomblog : LIVE – Pesaro-Virtus Bologna Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Pesaro-Virtus #Bologna #Serie - Fantacalciok : Vis Pesaro – Padova: dove vedere la diretta live e risultato - canciello_94 : CARPI vs VIS PESARO|SERIE C|17.03.2021 #carpivispesaro #carpi #vispesaro #17marzo #live #livesport click here ??… -