In Fvg | un terzo ha disdetto AstraZeneca

Sono circa mille, su tremila, le persone in Friuli Venezia Giulia che hanno disdetto la prenotazione per la somministrazione del vaccino AstraZeneca dopo lo stop cautelativo del suo utilizzo. A rendere noti i numeri oggi, giorno in cui sono riprese le inoculazioni del siero anglo-svedese, è stata la Regione, che ha invitato ad avere invece fiducia nella scienza. "Noi abbiamo registrato già lunedì – ha spiegato il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, durante un incontro – quando si cominciava a vedere qualche reazione di troppo, una riduzione del 10% della domanda e della prenotazione. A ieri sera, sulle 3000 prenotazioni" per le inoculazioni di AstraZeneca previste fino a giovedì e poi saltate a causa della sospensione, "contavamo un terzo di disdette". L'appello è dunque ad ascoltare i responsi delle ...

