FANTACALCIO – Crotone-Bologna: gol di Messias o di Golemic? 1-0 (Di sabato 20 marzo 2021) Il Crotone è in vantaggio. Nel match contro il Bologna, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i calabresi trovano la rete dell’1-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione con Messias che calcia la palla e un cross pericoloso diventa un tiro vincente che sorprende tutti, Skorupski compreso. Non tocca neanche Golemic, dunque la rete viene assegnata dalla Lega Serie A proprio a Messias. Per chi ce l’ha al FANTACALCIO, è un più tre. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Ilè in vantaggio. Nel match contro il, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, i calabresi trovano la rete dell’1-0 sugli sviluppi di un calcio di punizione conche calcia la palla e un cross pericoloso diventa un tiro vincente che sorprende tutti, Skorupski compreso. Non tocca neanche, dunque la rete viene assegnata dalla Lega Serie A proprio a. Per chi ce l’ha al, è un più tre. SportFace.

