Decreto Sostegni | gli aiuti per autonomi e professionisti

Advertising

fattoquotidiano : Nel decreto Sostegni anche il favore agli autonomi con dichiarazioni dei redditi irregolari, leggete - fattoquotidiano : LA CATTIVERIA Decreto Sostegni, stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro. Salvini ora ne deve 48.995.000 #20marzo… - borghi_claudio : Intravedo un po' di casino sull'interpretazione del decreto sostegni. Volete la diretta dell'una? - soyanna72 : RT @borghi_claudio: Ieri sera a 'nessun dorma'. Si è parlato (senza il solito pollaio) un po' di tutto, dai vaccini al decreto sostegni. ht… - CHELSEA11943471 : RT @AlessandroFanet: Decreto #Sostegni: se tra il 2019 ed il 2020 la perdita di fatturato è meno del 30%, fischi! Se è maggiore, hai diritt… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Draghi, che era impegnato nella presentazione del, non ha apprezzato quella distrazione. Lo si è capito dallo sguardo che ha assunto quando si è dovuto interrompere. In molti hanno ...Botta e risposta tra il neo segretario del Pd Enrico Letta e Matteo Salvini. Ad andare all'attacco per primo è Letta: "Molto bene. Ilinterviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un ...Il Comitato 4.0 manifesta grande delusione verso il decreto sostegni, che prevede interventi strutturali in diversi settori tranne che per lo sport.Il condono ci sarà, ma più che dimezzato rispetto alle ipotesi della vigilia. Le vecchie cartelle esattoriali fino a 5 mila euro saranno cancellate. Ma la sanatoria, che ...