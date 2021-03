Covid-19 nel Sannio | i dati di Asl e “San Pio” sui tamponi processati

(Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 381, dei quali 132 risultati positivi. Dei centotrentadue positivi, 49 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 83 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Si comunica che l’Asl di Benevento ha processato in data odierna 613, riscontrando la positività al-19 per 96 di essi. Dei novantasei positivi, 84 rappresentano casi asintomatici e 12 casi sintomatici. Si registra inoltre la guarigione di 29 persone. Nessun decesso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

