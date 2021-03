Cassano rivela | «Conte non voleva Pirlo alla Juventus»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 marzo 2021) Antoniohato un retroscena di quando Antoniosedeva sulla panchina dellaIntervenutoBobo TV su Twitch, Antonioha rilasciato queste parole. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 «Noi interisti siamo obbligati a vincere lo scudetto. Se però abbiniamo a vincere una qualità di gioco e giocare bene ti porti avanti per gli anni a venire, altrimenti continuiamo a vincere in Italia e poi nelle Coppe facciamo un’altra volta delle figuracce. Vale per Inter, Juve e le altre. Quest’anno l’Inter è l’unica che può perdere lo scudetto.non ha mai giocato bene, ha avuto quelle due e tre trame di gioco e tanta intensità. Le sue squadre hanno un’impronta, vuole solidità e l’ha sempre ...