Caso Alpi: Fico, 'vicenda ancora avvolta da fitta nebbia, impegno per ricerca verità' (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Il 20 marzo 1994, a Mogadiscio, un commando uccideva l'inviata del Tg3 Ilaria Alpi e l'operatore Miran Hrovatin, che si trovavano in Somalia per documentare la guerra tra fazioni e lavorare ad un'inchiesta sul trafFico d'armi e di rifiuti tossici". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb. "Nonostante le diverse indagini e il lavoro della Commissione di inchiesta questa dolorosa vicenda resta ancora avvolta da una fitta nebbia che innumerevoli depistaggi, oscure complicità e colpevoli omissioni hanno impedito di dissolvere. A distanza di ventisette anni, dunque, non si è ancora compiuta una doverosa opera di verità e di giustizia". "Ilaria Alpi e Miran ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "Il 20 marzo 1994, a Mogadiscio, un commando uccideva l'inviata del Tg3 Ilariae l'operatore Miran Hrovatin, che si trovavano in Somalia per documentare la guerra tra fazioni e lavorare ad un'inchiesta sul trafd'armi e di rifiuti tossici". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto, su Fb. "Nonostante le diverse indagini e il lavoro della Commissione di inchiesta questa dolorosarestada unache innumerevoli depistaggi, oscure complicità e colpevoli omissioni hanno impedito di dissolvere. A distanza di ventisette anni, dunque, non si ècompiuta una doverosa opera die di giustizia". "Ilariae Miran ...

Advertising

TV7Benevento : Caso Alpi: Fico, 'vicenda ancora avvolta da fitta nebbia, impegno per ricerca verità'... - Karen__Green_ : RT @unoenessunoe: Difficile aspettarsi da questo governo (come dai precedenti) un impegno per la verità sulla morte di #IlariaAlpi e #Miran… - inalulurirawn : somalia94 - il caso ilaria alpi, è un film d'animazione italiano che ripercorre gli ultimi giorni di vita della gio… - FranceskoNew : RT @unoenessunoe: Difficile aspettarsi da questo governo (come dai precedenti) un impegno per la verità sulla morte di #IlariaAlpi e #Miran… - anis_epis : Un altro tassello si aggiunge alla storia dell'omicidio di #IlariaAlpi e #MiranHrovatin avvenuto a Mogadiscio il… -