Caos vaccini in Lombardia: a Como si presentano in 16 su 700, a Cremona in 60 (Di sabato 20 marzo 2021) Francesca Galici Un guasto alla piattaforma di conferma delle prenotazioni per i vaccini ha rischiato di far saltare le somministrazioni a Cremona, Como e in Brianza A causa di un disguido nel sistema di conferma delle prenotazioni dei vaccini è Caos in Lombardia. Il personale sanitario era pronto a inoculare le dosi previste per la giornata ma negli hub di Cremona, Como e in Brianza sono stati in pochissimi a presentarsi. Pare, infatti, che la piattaforma Aria non abbia inviato gli sms di conferma della vaccinazione ai cittadini prenotati, un disguido che ha creato il panico tra medici e infermieri, che hanno dovuto reperire i vaccinandi nel più breve tempo possibile. Nell'hub vaccinale di Cremona erano attese circa ...

