Calciomercato Inter | doppio assalto al titolarissimo | è derby spagnolo

Leggi su inews24

(Di sabato 20 marzo 2021), sirene spagnole per undi Conte. Possibilegià nelle prossime settimane L’si prepara a vivere la parte più intensa e delicata della sua stagione. Il primo posto in classifica sembra ormai consolidato, ma un calo di concentrazione potrebbe far tornare in piena corsa le inseguitrici. È per questo motivo che L'articolo proviene da Inews.it.