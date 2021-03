Brindisi | riprendono vaccinazioni anti Covid | inoculate dosi a 550 operatori scolastici

Advertising

- Sono riprese le vaccinazioni anti Covid alla Asl di. Nella giornata di oggi, nei due centri vaccinali allestiti nel centro anziani di Bozzano e al PalaVinci, in programma la vaccinazione di circa 550 operatori scolastici. Dalla prossima ...35 foto In Pugliale vaccinazioni AstraZeneca La Asl diriprenderà domani, con sessioni mattutine e pomeridiane, le vaccinazioni con AstraZeneca, nei centri del quartiere Bozzano ...Sono riprese le vaccinazioni anti Covid alla Asl di Brindisi. Nella giornata di oggi, nei due centri vaccinali allestiti nel centro anziani di Bozzano e al PalaVinci, in programma la vaccinazione di c ...Dalla prossima settimana, dopo forze di polizia e ultraottantenni, si comincerà con le altre fasce d’età e alle categorie fragili ...