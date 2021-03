Ascolti Tv 19 marzo | La Canzone Segreta perde due punti ma stacca riBonolis | Iene | Crozza | Nuzzi | Zoro Draghi all’esordio ‘battuto’ da Conte

Ascolti Tv 19 marzo: La Canzone Segreta perde due punti ma stacca (ri)Bonolis, Iene, Crozza, Nuzzi, Zoro. Draghi all’esordio ‘battuto’ da Conte (Di sabato 20 marzo 2021) Ascolti tv, trend: la prima conferenza stampa di Draghi, trasmessa marginalmente dai grandi tg delle 20.00 non raggiunge le audience ‘oceaniche’ dei passaggi tv di Giuseppe Conte orchestrati da Rocco Casalino Speciali inutili su La7 e Rete 4, ieri nel tardo pomeriggio, fatti per Contenere l’esegesi del documento economico e politico dell’esecutivo di Mario Draghi, ma presentato alla stampa con più di un’ora di ritardo rispetto al previsto, fuori dagli spazi pensati ad hoc da Tg4 e TgLa7. Alla fine la ‘prima’ prova televisiva del nuovo premier è stata coperta solo parzialmente dalle big generaliste: Tg1, Tg5 e TgLa7 hanno ospitato la primissima parte dell’incontro (cioè in cinque o sei minuti di avvio del discorso di Draghi) durato dalle 20.03 alle 21.02. Il botta e risposta con i ... Leggi su tvzoom (Di sabato 20 marzo 2021)tv, trend: la prima conferenza stampa di, trasmessa marginalmente dai grandi tg delle 20.00 non raggiunge le audience ‘oceaniche’ dei passaggi tv di Giuseppeorchestrati da Rocco Casalino Speciali inutili su La7 e Rete 4, ieri nel tardo pomeriggio, fatti pernere l’esegesi del documento economico e politico dell’esecutivo di Mario, ma presentato alla stampa con più di un’ora di ritardo rispetto al previsto, fuori dagli spazi pensati ad hoc da Tg4 e TgLa7. Alla fine la ‘prima’ prova televisiva del nuovo premier è stata coperta solo parzialmente dalle big generaliste: Tg1, Tg5 e TgLa7 hanno ospitato la primissima parte dell’incontro (cioè in cinque o sei minuti di avvio del discorso di) durato dalle 20.03 alle 21.02. Il botta e risposta con i ...

