Windows 10 October 2020 Update | disponibile la build 19042 870

(Di venerdì 19 marzo 2021) Microsoft ha rilasciato ieri sera un nuovo aggiornamento cumulativo per gli utenti10(20H2): stiamo parlando della.870. Il nuovo aggiornamento cumulativo è numerato KB5001649 ed èal download anche per gli utenti Insider nel canale Release Preview. Changelog Aggiorna un problema che non riesce a stampare il contenuto grafico in un documento dopo aver installato l’aggiornamento del 9 marzo 2021. Download Per installare l’aggiornamento cumulativo è sufficiente recarsi in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza >e selezionare l’aggiornamento dall’area “Aggiornamenti facoltativi”.