Viabilità Roma Regione Lazio del 19-03-2021 ore 19 | 15

(Di venerdì 19 marzo 2021)19 MARZOORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO Il TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA NOMENTANA IN LOCALITA’ TOR LUPARA, NEI DUE SENSI DI MARCIA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO METRO C CIRCONE INTERROTTA PER 6 FINE SETTIMANA PER LASCIAR SPAZIO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI, DUNQUE, BUS AL POSTO DEI TRENI PER L’INTERA GIORNATA, A PARTIRE DA QUESTO WEEKEND LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-CIVITACASTELLANA-VITERBO SONO STATE CANCELLATE LE CORSE SERALI IN PARTENZA DA FLAMINIO DELLE ORE 19.30 E 20.40 E DA MONTEBELLO DELLE ...