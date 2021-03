Via libera ad AstraZeneca ma continuano le indagini sulle morti rimaste senza risposta (Di venerdì 19 marzo 2021) Le famiglie che hanno sporto denuncia contro il vaccino AstraZeneca raccontano i casi incriminati. Una persona si era vaccinata addirittura un mese prima. La lista dei casi sospetti di decessi e malori inizialmente considerati legati al Vaccino AstraZeneca si è allungata poco prima del via libera dell’Ema, così come i casi in cui i familiari L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 19 marzo 2021) Le famiglie che hanno sporto denuncia contro il vaccinoraccontano i casi incriminati. Una persona si era vaccinata addirittura un mese prima. La lista dei casi sospetti di decessi e malori inizialmente considerati legati al Vaccinosi è allungata poco prima del viadell’Ema, così come i casi in cui i familiari L'articolo proviene da Leggilo.org.

