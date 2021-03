Spaccio di droga, un arresto a Castelleone (Di venerdì 19 marzo 2021) Castelleone (Cremona), 19 marzo 2021 - Deve scontare una pena fino al 2023, B. J., classe 1969, marocchino pregiudicato che si trovava presso una comunità di Castelleone. I carabinieri l'hanno ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 19 marzo 2021)(Cremona), 19 marzo 2021 - Deve scontare una pena fino al 2023, B. J., classe 1969, marocchino pregiudicato che si trovava presso una comunità di. I carabinieri l'hanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio droga Milano: Confcommercio, 'criminalità in aumento per 57% imprese' ... Monza Brianza 38%) mentre è da Monza Brianza (46%) che arrivano più indicazioni riguardo all'aumento dello spaccio di droga (hinterland milanese 40%, Milano città 32%). I danneggiamenti impattano ...

Spaccio di droga, un arresto a Castelleone Infatti, è stata dimostrata la partecipazione ad un sodalizio criminale dedito allo spaccio di droga che agiva nel nord Italia. In precedenza, era stato arrestato a Varese, Novara e Trento, ed in ...

Carbonia: arrestato un 23enne per spaccio di droga Sardegna Reporter Catania: telecamere e cane da guardia per proteggere la droga, un arresto Finestre blindate, telecamere di sicurezza e un cane per “proteggere” la cocaina che aveva in casa sottovuoto. Lo scoprono gli agenti della squadra mobile di Catania che arrestano il pregiudicato P.G.

Napoli, Arenaccia: arrestato uno spacciatore Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto - Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato ...

