Seconde case | stop in alcune Regioni Ecco quali

Come ogni venerdì si attende il nuovo report settimanale dell'Iss, sulla base dei dati raccolti dalla Cabina di regia. Come sappiamo, dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, in tutte le zone gialle si applicano le disposizioni previste per le zone arancioni. Il 3, 4 e 5 aprile, cioè nelle giornate della vigilia di Pasqua, Pasqua stessa e Pasquetta, su tutto il territorio nazionale si applicheranno le restrizioni previste per le zone rosse, con la sola eccezione delle eventuali zone bianche (ad oggi solo la Sardegna è bianca). Da lunedì 15 marzo in base alle ordinanze del ministro della Salute Speranza l'Italia è così suddivisa: zona bianca: Sardegna; zona gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d'Aosta; zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Umbria; zona rossa: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, ...

