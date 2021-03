Pesaro | i no mask tornano in piazza Annunciato il ' Word wide rally' in simultanea con altre città

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pesaro mask

corriereadriatico.it

- Siamo in zona rossa ma l'appuntamento in piazza del Popolo aè per domani dalle 15 alle 17, ed è rivolto a chi si oppone alle restrizioni conseguenti all' emergenza sanitaria . È la costola locale di una manifestazione che punta all'eco su scala mondiale.APPROFONDIMENTIAssembramento dei no, arriva la polizia. Scattano multe in zona...PESARO - Siamo in zona rossa ma l’appuntamento in piazza del Popolo a Pesaro è per domani dalle 15 alle 17, ed è rivolto a chi si oppone alle restrizioni ...PESARO – Improvvisata riunione no mask alla Palla di Pomodoro, in 12 multati. Sono state intensificate anche in questo ultimo fine settimana le attività di controllo sull’osservanza delle misure di ...