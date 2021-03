Paura a Roma, incendio in una pizzeria: tutta la strada invasa dal fumo (Di venerdì 19 marzo 2021) Attimi di Paura in una pizzeria di Roma, nelle vicinanze della Metro Repubblica. Alle 13:25 circa è dovuta intervenire la squadra 1A dei Vigili del Fuoco per l’incendio di una canna fumaria all’interno di una pizzeria in Via Genova 15. L’incendio ha creato una densa nube di fumo che ha invaso tutta la via ed alcuni uffici che si trovavano nei paraggi. Fortunatamente non ci sono né intossicati né feriti. I Vigili del Fuoco hanno tolto momentaneamente l’energia elettrica all’attività commerciale ed estinto il principio di incendio tramite getto d’acqua ad alta pressione. Sul posto è presente anche la Polizia di stato. incendio in Via ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 19 marzo 2021) Attimi diin unadi, nelle vicinanze della Metro Repubblica. Alle 13:25 circa è dovuta intervenire la squadra 1A dei Vigili del Fuoco per l’di una canna fumaria all’interno di unain Via Genova 15. L’ha creato una densa nube diche ha invasola via ed alcuni uffici che si trovavano nei paraggi. Fortunatamente non ci sono né intossicati né feriti. I Vigili del Fuoco hanno tolto momentaneamente l’energia elettrica all’attività commerciale ed estinto il principio ditramite getto d’acqua ad alta pressione. Sul posto è presente anche la Polizia di stato.in Via ...

