LIVE Biathlon, Sprint Oestersund in DIRETTA: Hofer parte forte: senza errori al primo poligono. Due errori per J. Boe (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40: Zero di Hofer al primo poligono! 15.39: Ponsiluoma secondo al km 2.1 a 8? da J. Boe 15.38: Due errori per J. Boe a terra. Coppa a rischio? 15.37: Vento forte al poligono, con Boe che si avvicina 15.35: Al km 2.1 11? di ritardo per Hofer rispetto a J. Boe 15.32: Il primo rilevamento è fissato al km 2.1, intanto inizia a nevicare 15.31: Partito Lukas Hofer 15.30: Partito Johannes Boe 15.27: Questi i pettorali dei big: J. Boe 1, Ponsiluoma 10, Laegreid 12, T. Boe 17, Samuelsson 27, Fak 29, Dale 42, Desthieux 46, Fillon Maillet 53, Jacquelin 58, Christiansen 60 15.25: I pettorali degli azzurri: Hofer 4, Windisch 6, Bormolini ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40: Zero dial! 15.39: Ponsiluoma secondo al km 2.1 a 8? da J. Boe 15.38: Dueper J. Boe a terra. Coppa a rischio? 15.37: Ventoal, con Boe che si avvicina 15.35: Al km 2.1 11? di ritardo perrispetto a J. Boe 15.32: Ilrilevamento è fissato al km 2.1, intanto inizia a nevicare 15.31: Partito Lukas15.30: Partito Johannes Boe 15.27: Questi i pettorali dei big: J. Boe 1, Ponsiluoma 10, Laegreid 12, T. Boe 17, Samuelsson 27, Fak 29, Dale 42, Desthieux 46, Fillon Maillet 53, Jacquelin 58, Christiansen 60 15.25: I pettorali degli azzurri:4, Windisch 6, Bormolini ...

