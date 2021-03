L'allarme alla riunione col prefetto: 'Rischi di infiltrazioni mafiose'. Alberghiero e ristorazione i settori più a rischio (Di venerdì 19 marzo 2021) MACERATA - I problemi economici causati dal Covid - 19 nei settori legati alla ristorazione e all'Alberghiero rappresentano una ghiotta occasione per le infiltrazioni mafiose, allerta massima delle ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 19 marzo 2021) MACERATA - I problemi economici causati dal Covid - 19 neilegatie all'rappresentano una ghiotta occasione per le, allerta massima delle ...

Advertising

BentivogliMarco : Alla fine l'allarme di @WRicciardi, @MassimoGalli51 e Crisanti, di un mese fa, lo avrebbe dovuto lanciare il Minist… - ZZiliani : Meno 11. È ricomparso in tutta la sua virulenza il verme AJA che blinda il posto #Champions alla #Juventus dandole… - Raff_Napolitano : L’intero scopo della pratica politica è di tenere in allarme la popolazione (per poi condurla clamorosamente alla s… - MehrizadehB : RT @GiulioTerzi: Transizione ecologica, occhio alla direzione. L'allarme di La Camera (Irena) - Tino44588447 : RT @uiltucs: #DalTuoTerritorio I sindacati lanciano l'allarme per la possibile 'messa in discussione' della situazione occupazionale alla #… -