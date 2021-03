In Messico 13 agenti di polizia sono stati uccisi in un attacco armato (Di venerdì 19 marzo 2021) Giovedì in Messico almeno 13 agenti di polizia sono stati uccisi in un attacco armato contro un convoglio. L’attacco è avvenuto nei pressi di Coatepec Harinas, una cittadina nello Stato del Messico, che è uno degli stati in cui si verificano Leggi su ilpost (Di venerdì 19 marzo 2021) Giovedì inalmeno 13diin uncontro un convoglio. L’è avvenuto nei pressi di Coatepec Harinas, una cittadina nello Stato del, che è uno degliin cui si verificano

Advertising

MediasetTgcom24 : Messico: banda criminale uccide almeno 17 agenti di polizia #messico - gemin_steven98 : RT @ilpost: In Messico 13 agenti di polizia sono stati uccisi in un attacco armato - ilpost : In Messico 13 agenti di polizia sono stati uccisi in un attacco armato - CastigliMirella : RT @guidoolimpio: Doppio agguato. 17 agenti uccisi da gruppo armato, nello Stato di Messico. Foto mostrano corpi degli agenti lasciati ai l… - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Messico: banda criminale uccide almeno 17 agenti di polizia #messico -