Ultime Notizie dalla rete : Impennata infezioni Impennata di infezioni ma non è ancora il picco di Lorenzo Crespi 509 positivi in più in una sola settimana. In provincia di Varese i contagi hanno subito un'impennata negli ultimi sette giorni, con un totale di 2784 nuovi positivi a fronte dei 2275 della settimana precedente. Non è stato ancora raggiunto il picco: secondo Ats Insubria i numeri dovrebbero ...

Coronavirus, Francia: 38.500 nuovi casi, 357 morti. Brasile, oltre 3mila decessi in 24 ore Nel Vecchio Continente la Francia preoccupa con un'impennata che le fa toccare i 38.500 nuovi casi. E in Polonia un nuovo primato di infezioni da novembre ha spinto le autorità a dichiarare da ...

Astrazeneca, Galli: «Trombosi in Germania perfida casualità, lo stop farà più morti» Il professor Massimo Galli, infettivologo e direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco, è un uomo di scienza e quindi guarda i numeri. «Nel Regno Unito ci ...

