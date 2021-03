Il premier Mario Draghi: “Mi vaccinerò, e lo farò con AstraZeneca” (Di venerdì 19 marzo 2021) L’annuncio del Presidente del Consiglio Mario Draghi è arrivato: “Mi vaccinerò e lo farò con AstraZeneca”. Dichiarazione che rasserena tutti quegli italiani che – anche a causa della decisione del 15 marzo di sospendere il vaccino anglo-svedese – avevano perso la fiducia. In conferenza stampa lo ha detto chiaramente e senza troppi giri di parole: Non ho ancora fatto la prenotazione, ma la mia classe di età è entrata quelle che possono accedere alle vaccinazioni. Lo farò e farò AstraZeneca, certo. Mio figlio l’ha fatto l’altro ieri a Londra, non c’è nessun dubbio, nessuna prevenzione. Mario Draghi e AstraZeneca, le risposte in conferenza stampa Erano inevitabili poi le domande sul come fossero avvenuti ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) L’annuncio del Presidente del Consiglioè arrivato: “Mie locon”. Dichiarazione che rasserena tutti quegli italiani che – anche a causa della decisione del 15 marzo di sospendere il vaccino anglo-svedese – avevano perso la fiducia. In conferenza stampa lo ha detto chiaramente e senza troppi giri di parole: Non ho ancora fatto la prenotazione, ma la mia classe di età è entrata quelle che possono accedere alle vaccinazioni. Lo, certo. Mio figlio l’ha fatto l’altro ieri a Londra, non c’è nessun dubbio, nessuna prevenzione., le risposte in conferenza stampa Erano inevitabili poi le domande sul come fossero avvenuti ...

