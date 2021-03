Il down di WhatsApp è durato quasi un'ora. Problemi anche per Instagram (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - È durato quasi un'ora il down di Instagram e WhatsApp che sono stati inservibili dalle 18,25 alle 19,08 ora italiana. Le prime segnalazioni di disservizi a livello internazionale sono state registrate sul sito downdetector poco dopo le18. I social e i servizi di messaggistica del gruppo che fa capo a Mark Zuckerberg (quindi anche Messenger di Facebook) non permettevano si inviare e ricevere dati o davano un messaggio di errore in fase di accesso. Funzionavano invece regolarmente Twitter e Telegram. Nel marzo e nel luglio del 2019 i social della galassia di Mark Zuckerberg furono oggetto di Problemi analoghi, che durarono per circa 10 ore. Fu il 'down' piu' lungo della storia dei tre social. La società si giustificò nei giorni ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - Èun'ora ildiche sono stati inservibili dalle 18,25 alle 19,08 ora italiana. Le prime segnalazioni di disservizi a livello internazionale sono state registrate sul sitodetector poco dopo le18. I social e i servizi di messaggistica del gruppo che fa capo a Mark Zuckerberg (quindiMessenger di Facebook) non permettevano si inviare e ricevere dati o davano un messaggio di errore in fase di accesso. Funzionavano invece regolarmente Twitter e Telegram. Nel marzo e nel luglio del 2019 i social della galassia di Mark Zuckerberg furono oggetto dianaloghi, che durarono per circa 10 ore. Fu il '' piu' lungo della storia dei tre social. La società si giustificò nei giorni ...

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - MediasetTgcom24 : Facebook, Instagram e Whatsapp down: pioggia di segnalazioni sui social #whatsappdown - SkyTG24 : Whatsapp, Instagram e Facebook down: problemi in tutto il mondo - Deb48245093 : RT @ToniaPeluso: Unica certezza nella vita: cercare su Twitter conferme quando whatsapp e instagram vanno in down - gaabrieleoliva : RT @lea_cuccaroni: Ma i nervi che mi salgono quando whatsapp è in down?! -