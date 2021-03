Guerini: il nostro impegno militare in Sahel per la sicurezza in Europa (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - "Vedo il nostro impegno militare in Sahel in piena complementarietà con quello in Libia, nel Corno d'Africa e nel Golfo di Guinea. Si tratta di un'unica area di crisi, con una forte recrudescenza jihadista, le cui conseguenze si riverberano nel Mediterraneo e in Europa". Così il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in un'intervista a Repubblica, mentre i primi militari italiani prendono posizione nella prima missione europea in Mali. "Nel Sahel - sostiene - oggi l'Ue può mettere in campo le sue capacità globali e dare un grande contributo alla stabilizzazione e allo sviluppo". "Il Mediterraneo è un'area molto più complessa e turbolenta rispetto a pochi anni fa - spiega - la cooperazione internazionale rappresenta da sempre il pilastro dell'azione della Difesa per garantire ... Leggi su agi (Di venerdì 19 marzo 2021) AGI - "Vedo ilinin piena complementarietà con quello in Libia, nel Corno d'Africa e nel Golfo di Guinea. Si tratta di un'unica area di crisi, con una forte recrudescenza jihadista, le cui conseguenze si riverberano nel Mediterraneo e in Europa". Così il ministro della Difesa, Lorenzo, in un'intervista a Repubblica, mentre i primi militari italiani prendono posizione nella prima missione europea in Mali. "Nel- sostiene - oggi l'Ue può mettere in campo le sue capacità globali e dare un grande contributo alla stabilizzazione e allo sviluppo". "Il Mediterraneo è un'area molto più complessa e turbolenta rispetto a pochi anni fa - spiega - la cooperazione internazionale rappresenta da sempre il pilastro dell'azione della Difesa per garantire ...

