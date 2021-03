G7 Finanze, ok ad aumento dotazione Fmi su aiuti paesi vulnerabili (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Concordato dal G7 dei ministri delle Finanze l’appoggio a un consistente aumento dei Diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale (Special Drawing Rights), in modo da rafforzare la capacità dell’istituzione di fornire liquidità ai paesi più vulnerabili in una fase che resta delicata dell’emergenza pandemica. È quando ha riferito il ministero delle Finanze della Gran Bretagna, Paese che ha la presidenza di turno del G7. La decisione – si legge in una nota – prepara il terreno a un potenziale accordo a livello di G20 durante le assemblee primaverili di Fmi e Banca mondiale che si svolgeranno ad aprile. L’ultimo aumento dei diritti speciali di prelievo, che equivale a una sorta di moneta, risaliva al 2009 a seguito della crisi finanziaria del ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Concordato dal G7 dei ministri dellel’appoggio a un consistentedei Diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale (Special Drawing Rights), in modo da rafforzare la capacità dell’istituzione di fornire liquidità aipiùin una fase che resta delicata dell’emergenza pandemica. È quando ha riferito il ministero delledella Gran Bretagna, Paese che ha la presidenza di turno del G7. La decisione – si legge in una nota – prepara il terreno a un potenziale accordo a livello di G20 durante le assemblee primaverili di Fmi e Banca mondiale che si svolgeranno ad aprile. L’ultimodei diritti speciali di prelievo, che equivale a una sorta di moneta, risaliva al 2009 a seguito della crisi finanziaria del ...

Advertising

ascochita : RT @Linkiesta: Il sorprendente aumento della libertà economica in Vietnam. Negli ultimi 25 anni il Paese ha scalato la classifica dell’Inde… - stedeaz : RT @Linkiesta: Il sorprendente aumento della libertà economica in Vietnam. Negli ultimi 25 anni il Paese ha scalato la classifica dell’Inde… - NICOLACATAR : RT @Linkiesta: Il sorprendente aumento della libertà economica in Vietnam. Negli ultimi 25 anni il Paese ha scalato la classifica dell’Inde… - Linkiesta : Il sorprendente aumento della libertà economica in Vietnam. Negli ultimi 25 anni il Paese ha scalato la classifica… - SBerritta : RT @Linkiesta: Il sorprendente aumento della libertà economica in Vietnam. Negli ultimi 25 anni il Paese ha scalato la classifica dell’Inde… -

Ultime Notizie dalla rete : Finanze aumento Decreto sostegni: tutte le misure ... su proposta del Premier Mario Draghi, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro ...alla povertà [ Torna su ] Previsto il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza a causa dell'aumento ...

Decreto Sostegni approvato: ecco la sintesi delle misure ... del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell'aumento delle domande; il ... l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro ...

G7 Finanze, ok ad aumento dotazione Fmi su aiuti paesi vulnerabili ilmessaggero.it Entro settembre il Cc di Bellinzona avrà il voto elettronico Il Municipio fa il punto sui lavori di ristrutturazione tecnica della sala di Palazzo civico. E dice no alle buste preaffrancate nel voto per corrispondenza ...

Casi di rigore, versamenti in affanno Fino alla fine di febbraio, in relazione alla crisi dovuta al coronavirus i Cantoni hanno versato alle imprese poco più di mezzo miliardo di franchi di aiuti per i casi di rigore. Lo ha riferito per p ...

... su proposta del Premier Mario Draghi, del Ministro dell'economia e dellee del Ministro ...alla povertà [ Torna su ] Previsto il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza a causa dell'...... del fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell'delle domande; il ... l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle, di un Fondo da 200 milioni di euro ...Il Municipio fa il punto sui lavori di ristrutturazione tecnica della sala di Palazzo civico. E dice no alle buste preaffrancate nel voto per corrispondenza ...Fino alla fine di febbraio, in relazione alla crisi dovuta al coronavirus i Cantoni hanno versato alle imprese poco più di mezzo miliardo di franchi di aiuti per i casi di rigore. Lo ha riferito per p ...