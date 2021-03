Covid, Iss: rischio resta alto in 10 Regioni, in 11 è moderato (Di venerdì 19 marzo 2021) In Italia si continua ad osservare un livello generale di rischio alto. Lo evidenzia la bozza di monitoraggio settimanale Iss - ministero della Salute. Dieci Regioni (stesso numero della settimana ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 19 marzo 2021) In Italia si continua ad osservare un livello generale di. Lo evidenzia la bozza di monitoraggio settimanale Iss - ministero della Salute. Dieci(stesso numero della settimana ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, monitoraggio Iss: in Lombardia Rt a 1.13, dati da arancione - Agenzia_Ansa : Si osserva un ulteriore aumento dell'incidenza a livello nazionale, oltre la soglia di 250 casi settimanali per 100… - ladyonorato : L’indice Rt è usato impropriamente dall’ISS per parametrare le misure necessarie al contrasto del Covid. Qui l’arti… - MMHemlock : RT @LiutoGiusto: Di tutte le vittime del covid, solo il 3.1% non aveva malattie pregresse (stessa fonte). I 500 diventano quindi circa 15.… - MMHemlock : RT @LiutoGiusto: Su 100 mila decessi in Italia, solo 243 avevano meno di 40 anni e 1044 meno di 50. (fonte -