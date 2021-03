Covid: aumentano i contagi, lieve calo delle vittime. Tasso di positività stabile (Di venerdì 19 marzo 2021) Ancora in aumento i contagiati da Covid in Italia. Sono 25.735 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte di 364.822 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri i test erano ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 19 marzo 2021) Ancora in aumento iati dain Italia. Sono 25.735 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore a fronte di 364.822 tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri i test erano ...

