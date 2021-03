Coraline Testo e audio della canzone dei Maneskin

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Sì, è una storia vera, ma non ve la racconterò”. Parla chiaro Damiano suldi questa, tratta dal nuovo album Teatro D’ira Vol. I.è ildi una favola che non ha un lieto fine, perché nella vita quasi mai c’è un lieto fine.Ma dimmi le tue veritàdimmi le tue veritàdimmi le tue veritàdimmi le tue veritàbella come il sole guerriera dal cuore zelantecapelli come rose rosse preziosi quei fili di rame amore portali da me se senti campane cantare vedraiche piangeche prende il dolore ...