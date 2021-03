“Che c’entra con Amici?”: polemica su Twitter per la scelta di Emanuele Filiberto (Di venerdì 19 marzo 2021) Su Twitter, l’hashtag #Amicispoiler è stato primo in tendenza a testimonianza del fatto che i fan aspettano con ansia novità legate a questa edizione numero 20 dell’amato talent show. E tra le diverse notizie filtrate, ha fatto scalpore quella legata alla giuria e ad un nome in particolare: dopo aver confermato i nomi degli ex di Amici Stash e Stefano De Martino è spuntato anche il nome di Emanuele Filiberto di Savoia. Emanuele Filiberto è l’unico nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II. L’instaurazione della repubblica ha fatto sì che Emanuele Filiberto abbia trascorso la maggior parte della sua infanzia in Svizzera, poiché era vietato a qualsiasi erede al trono di tornare in Italia fino all’abrogazione della legge ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 19 marzo 2021) Su, l’hashtag #spoiler è stato primo in tendenza a testimonianza del fatto che i fan aspettano con ansia novità legate a questa edizione numero 20 dell’amato talent show. E tra le diverse notizie filtrate, ha fatto scalpore quella legata alla giuria e ad un nome in particolare: dopo aver confermato i nomi degli ex diStash e Stefano De Martino è spuntato anche il nome didi Savoia.è l’unico nipote dell’ultimo re d’Italia, Umberto II. L’instaurazione della repubblica ha fatto sì cheabbia trascorso la maggior parte della sua infanzia in Svizzera, poiché era vietato a qualsiasi erede al trono di tornare in Italia fino all’abrogazione della legge ...

