BPER | per Cimbri “difficile” operazione M&A entro l’anno

(Di venerdì 19 marzo 2021) (Teleborsa) – Si allinea alle vendite del listino milanese il titoloche mostra un -3,51%. Il focus degli investitori resta concentrato sul risiko bancario, dopo che l’AD di Unipol, Carlo, in un’intervista al Sole 24 Ore, ha allungato le tempistiche di un’eventuale aggregazione con Banco BPM. Una ipotesi che il manager definisce “affascinante”, ma non si può vagliare ora. “Ad aprile, se sarà nominato, Montani si insedierà e avrà bisogno di tempo per conoscere la struttura e decidere”, spiegaaggiungendoche questo possa avvenire”. Il movimento dell’istituto di credito emiliano, nella settimana, segue nel bene e nel male l’andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti ...

Pesante anche( - 3,5%) e i bancari in generale con Mediobanca in ribasso del 2%, Unicredit dell'1,6% Banco Bpm dell'1,3cento. .Dal punto di vista dei fondamentaliBanca si trova in una situazione neutrale con nessun indizio che sia peggiore della media del settore di riferimento, ma non si distingue neanchemeriti ...(Teleborsa) - Si allinea alle vendite del listino milanese il titolo BPER che mostra un -3,51%. Il focus degli investitori resta concentrato sul risiko bancario, dopo che l'AD di Unipol, Carlo Cimbri, ...Nella tarda serata di ieri Unipol ( maggior azionista di Bper con il 18,9%) ha annunciato le novità ai vertici di Bper. Dunque, nella lista di sette candidati su quindici per il rinnovo del board non ...