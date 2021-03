Accordo sulla migrazione: nuova intesa UE e Turchia (Di venerdì 19 marzo 2021) L’UE ripristina le relazioni con la Turchia ridiscutendo l’Accordo sulla migrazione. L’Unione europea sta cercando di ripristinare le relazioni con la Turchia offrendo una revisione dell’Accordo sulla migrazione, che probabilmente includerà una nuova iniezione di denaro da parte dell’UE. Accordo sulla migrazione perché i soldi? L’Accordo, firmato nel 2016 per aiutare la Turchia ad ospitare Leggi su periodicodaily (Di venerdì 19 marzo 2021) L’UE ripristina le relazioni con laridiscutendo l’. L’Unione europea sta cercando di ripristinare le relazioni con laoffrendo una revisione dell’, che probabilmente includerà unainiezione di denaro da parte dell’UE.perché i soldi? L’, firmato nel 2016 per aiutare laad ospitare

Advertising

TizianaFerrario : Ho pagato la mia multa,ma ribadisco che non sono d'accordo sulla #sanatoriafiscale a pioggia tra il 2000 e il 2015.… - borghi_claudio : Nel caso qualcuno non avesse ancora capito non sono d'accordo sulla #zonarossa, penso che i lockdown non servano, p… - Gianlu4carb : D'accordo. E' un giocatore offensivo, un esterno dotato di spunto e cambio di passo. Anche basta adattare giocatori… - carlucci_cc : RT @LaNotiziaTweet: Grossa grana per #Draghi. Mezzo #Governo contro il #condono mascherato. Tensioni sulle cartelle esattoriali. Non c’è ac… - pleopizzi : RT @LaNotiziaTweet: Grossa grana per #Draghi. Mezzo #Governo contro il #condono mascherato. Tensioni sulle cartelle esattoriali. Non c’è ac… -