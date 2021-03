“Abbassa le ali!”. Isola dei famosi, Tommaso Zorzi si scaglia contro Akash Kumar. Succede di tutto: futuro in bilico (Di venerdì 19 marzo 2021) All’Isola dei famosi iniziano le prime discussioni. Tommaso Zorzi ha portato a conoscenza ad Akash Kumar che si sta molto discutendo sui nomi che avrebbe cambiato in questi anni. Si è riproposto il mistero che avvolge la sua identità. Il naufrago, già protagonista di numerose trasmissioni tv, in passato si faceva chiamare alternativamente Pablo Andrea Romeo, solo Andrea P. e anche Pedro Pablo. Il modello è sbottato sostenendo che questa è una vicenda già affrontata in passato a Ballando con le Stelle, dove la questione fu sollevata da Selvaggia Lucarelli. Akash ha minacciato di abbandonare L’Isola dei famosi: “Il trash non mi appartiene. Zorzi deve Abbassare le sue ali. Io ho una carriera fuori che mi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) All’deiiniziano le prime discussioni.ha portato a conoscenza adche si sta molto discutendo sui nomi che avrebbe cambiato in questi anni. Si è riproposto il mistero che avvolge la sua identità. Il naufrago, già protagonista di numerose trasmissioni tv, in passato si faceva chiamare alternativamente Pablo Andrea Romeo, solo Andrea P. e anche Pedro Pablo. Il modello è sbottato sostenendo che questa è una vicenda già affrontata in passato a Ballando con le Stelle, dove la questione fu sollevata da Selvaggia Lucarelli.ha minacciato di abbandonare L’dei: “Il trash non mi appartiene.devere le sue ali. Io ho una carriera fuori che mi ...

