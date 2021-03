Zazzaroni: “Non ho ancora capito Osimhen come giocatore” (Di giovedì 18 marzo 2021) Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC. Il Napoli aveva tutto il diritto di chiedere il rinvio per via delle tre trasferte consecutive, ma la Lega deve fare un ragionamento diverso che non ha fatto e la Roma ha chiesto in modo provocatorio il rinvio di Roma-Napoli. Non si possono cambiare le date delle partite senza una valida motivazione sportiva. Il problema è della Lega non delle società. Gattuso è in condizioni di allenare la squadra grazie alla settimana tipo, il Napoli ha il vantaggio di poter lavorare mentre la Roma torna domani mattina dall’Ucraina. In questo momento Politano merita di giocare titolare perché è in una condizione migliore: è un giocatore importante così come lo è Lozano. Io più che altro vorrei capire cosa fa Osimhen. Non l’ho ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) Ivan, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC. Il Napoli aveva tutto il diritto di chiedere il rinvio per via delle tre trasferte consecutive, ma la Lega deve fare un ragionamento diverso che non ha fatto e la Roma ha chiesto in modo provocatorio il rinvio di Roma-Napoli. Non si possono cambiare le date delle partite senza una valida motivazione sportiva. Il problema è della Lega non delle società. Gattuso è in condizioni di allenare la squadra grazie alla settimana tipo, il Napoli ha il vantaggio di poter lavorare mentre la Roma torna domani mattina dall’Ucraina. In questo momento Politano merita di giocare titolare perché è in una condizione migliore: è unimportante cosìlo è Lozano. Io più che altro vorrei capire cosa fa. Non l’ho ...

