“Uomini e donne” e “Amici” oggi non andranno in onda (Di giovedì 18 marzo 2021) Mediaset ha sospeso per oggi i programmi Tv “Uomini e donne” e “Amici” di Maria De Filippi: non andranno in onda, ecco perché Salta l’appuntamento di oggi con la fascia pomeridiana e serale di Amici 20. Mediaset ha deciso di sospendere la trasmissione del talent show, che non andrà in onda alle 16.10 su Canale 5 né… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Mediaset ha sospeso peri programmi Tv “” e “” di Maria De Filippi: nonin, ecco perché Salta l’appuntamento dicon la fascia pomeridiana e serale di20. Mediaset ha deciso di sospendere la trasmissione del talent show, che non andrà inalle 16.10 su Canale 5 né… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

THEREALSCANDAL : Siamo nel 2021, 2-0-2-1 ed esistono ancora persone che guardano schifati due donne o due uomini mano per mano. Ma t… - riotta : In Lombardia nel 2021 le donne fanno i lavori domestici gli uomini no. Aspetto i commenti sdegnati degli intellettu… - Link4Universe : Come si fa a dire 'non tutti gli uomini' riferito alla violenza e molestie contro le donne, quando anche tornando l… - FrancescoBalea : @Dama46265112 Personalmente preferisco le donne e mai gli uomini, Dama sei molto più eccitante e bella ???????? - itsmeanggela : @stkDroga io a scuola cantavo napule è e facevamo uomini e donne -