Una riforma degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori (Di giovedì 18 marzo 2021) La crisi causata dal Coronavirus ha fatto emergere la necessità di allargare la rete di protezione sociale ed economica anche a quei lavoratori oggi non coperti dagli ammortizzatori sociali. Lo sforzo compiuto dal Governo Conte II con l’istituzione della cassa integrazione Covid-19 è stato enorme e ora va consolidato. Per il MoVimento 5 Stelle, il principio della riforma degli ammortizzatori sociali è l’universalismo differenziato. Vuol dire che tutti i lavoratori dipendenti devono avere gli stessi diritti e finalmente anche agli autonomi e ai professionisti deve essere riconosciuta una tutela valida di fronte alle difficoltà economiche (presenti e future), e che nel distribuire i costi è necessario tenere conto della differenza dei ... Leggi su ilblogdellestelle (Di giovedì 18 marzo 2021) La crisi causata dal Coronavirus ha fatto emergere la necessità di allargare la rete di protezione sociale ed economica anche a queioggi non coperti dagli. Lo sforzo compiuto dal Governo Conte II con l’istituzione della cassa integrazione Covid-19 è stato enorme e ora va consolidato. Per il MoVimento 5 Stelle, il principio dellaè l’universalismo differenziato. Vuol dire chedipendenti devono avere gli stessi diritti e finalmente anche agli autonomi e ai professionisti deve essere riconosciuta una tutela valida di fronte alle difficoltà economiche (presenti e future), e che nel distribuire i costi è necessario tenere conto della differenza dei ...

